M6 : Un nouveau concours culinaire avec Cyril Lignac en préparation, les gâteaux seront à l’honneur

Après avoir cherché le meilleur pâtissier, Cyril Lignac sera prochainement de retour en access pour trouver le meilleur gâteau de France.

Actuellement en direct tous les jours sur M6 avec “Tous en cuisine”, Cyril Lignac rempile avec M6 pour un tout nouveau concept d’émission qui devrait arriver bientôt.

Produit par Kitchen Factory, le programme se nomme “Mon gâteau est le meilleur de France” Matthieu Jean-Toscani, créateur de Kitchen Factory avec Cyril Lignac a indiqué que “C’est un grand concours à la recherche du meilleur gâteau. Nous avons fait un grand casting national, nous sommes allés dans 7 villes en France rencontrer des amateurs. On a auditionné des centaines de gâteaux, on recherche la ’nouvelle star du gâteau’”. Afin de trouver le gâteau qui fera chavirer tous les coeurs, Cyril Lignac sera accompagné d’un ancien candidat du concours culinaire “Top Chef” Merouan Boukekraf, d’une journaliste et d’une chroniqueuse culinaire. Le tournage avait débuté avant le confinement a été momentanément stoppé, il reprendra lorsque la situation le permettra.