Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un code promo exclusif à certains abonnés Freebox, une offre Free Mobile déçoit

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Après iOS, Free lance le widget Télécommande Freebox sur Android. Nous vous proposons un tutoriel pour l’installer. Plus d’infos…

Free lance de nouveaux films gratuits sur Oqee Ciné pour les abonnés Freebox, comme La chute du faucon noir, La Marche, Fortress 2 : Réincarcération, Copains d’abord, À double Tranchant, Meilleur, mais aussi la saison 4 de The Shield , et Damage l’intégrale. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC sur Prime Gaming : Monster Prom 2: Monster Camp et The Coma 2: Vicious Sisters. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : un service de SVOD spécialisé dans le cinéma lance une nouvelle offre. Univers Ciné propose le 1er mois à 1€ aux étudiants. Plus d’infos…

A l’occasion du Prime Day d’Amazon, Free offre 5€ pour tout achat de 15€ sur le site du géant de l’e-commerce via un code promo. L’offre est valable entre le 9 octobre et le 30 novembre 2023. L’offre est exclusive aux abonnés Freebox qui ne sont pas encore abonnés à Amazon Prime. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Réduflation : Free Mobile change le booster de son forfait 2€ et réduit fortement la data incluse (1 Go, appels illimités à 2,99€/mois). Le précédent booster intégrait 5 Go au même prix. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Espace abonné : Free Mobile lancera sa première application en 2024 sur iOS et Android. Plus d’infos…

Canal+ lance une nouvelle fonctionnalité et cherche à l’intégrer sur les Freebox, il s’agit des Dystitles, ou sous-titres pour personnes dyslexiques. Plus d’infos…

Un nouveau Free Center a ouvert ses portes à Béziers dans le département de l’Hérault. Plus d’infos…

Free et OCS offrent un nouveau contenu directement sur la Freebox. Profitez sur l’Aktu Free d’un épisode le nouvelle série de HBO, “Lucky Hank”. Plus d’infos…

Résiliation en 3 clics : pour résilier très facilement son abonnement Freebox ou Free Mobile en ligne comme le veut la loi, les abonnés sur le départ doivent chercher à la loupe sur le site de l’opérateur. En réponse à cela, Free annonce respecter les directives, et privilégie le dialogue avec sa hotline afin de connaître les raisons de la résiliation et essayer de dissuader les clients insatisfaits. Plus d’infos…

