Espace abonné : Free Mobile lancera sa première application en 2024 sur iOS et Android

La première application de gestion compte de Free Mobile est toujours en cours de développement. L’opérateur annonce un lancement l’année prochaine.

Après l’application “Freebox – Mon Espace Abonné” lancé en septembre 2022, Free va déployer une application de gestion de compte à destination de ses abonnés mobile. Depuis plus d’un an, l’opérateur travaille sur une version dédiée. Si aucun détail n’est aujourd’hui connu, son lancement se précise puisque l’application sera proposée en 2024 à ses 14,5 millions d’abonnés, nous a-t-il fait savoir.

Espérée depuis 10 ans bien que jamais promise, cette future app viendra remplacer “Free Mobile – Mon Compte” retirée des magasins d’applications durant l’été 2022 à la demande de l’opérateur qui n’a pas prolongé son contrat de licence.

Alors qu’attendre de la première application officielle Free Mobile ? Elle permettra en toute logique de suivre sa consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait, au détail des factures et à la messagerie visuelle. On peut aussi imaginer la possibilité de gérer les options et services associés aux lignes.

En attendant, l’opérateur propose de télécharger son application officielle “Messagerie Vocale Free” , laquelle permet de consulter et archiver simplement ses messages vocaux, de gérer l’annonce d’accueil, mais également d’accéder facilement à votre compte et au suivi de votre consommation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox