L’info en vidéo : Free Mobile va lancer sa première application pour gérer votre forfait sans galérer

Pour ceux qui l’auraient loupé, Free a annoncé le lancement en 2024 de sa première application de gestion de compte sur smartphone pour ses abonnés. Résumé en vidéo.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur une future nouveauté attendue par les abonnés Free Mobile. En 2024, l’opérateur lancera enfin sa première application de gestion de compte sur iOS et Android pour ses 14 millions d’abonnés. On attendait cela depuis 10 ans.

