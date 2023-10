Tutoriel: accédez rapidement à la télécommande virtuelle de votre Freebox Révolution ou player Devialet sur votre smartphone

Free a lancé ces dernières semaines une nouvelle fonctionnalité pratique sur Freebox Connect pour les détenteurs d’un player Freebox Révolution et Devialet : un raccourci rapide sur votre écran d’accueil. Comment l’installer et l’utiliser sur son smartphone ? On vous explique.

Il est plus courant de perdre sa télécommande Freebox dans les plis du canapé plutôt que son smartphone. Et en termes de confort, certains peuvent préférer directement piloter leur player depuis leur téléphone plutôt que de chercher un appareil dédié. Pour cela, la télécommande virtuelle Freebox disponible sur les versions récentes de Freebox Connect sur iOS et Android est assez pratique.

Si auparavant, il fallait se rendre directement dans l’application pour la lancer, vous pouvez maintenant avoir un accès bien plus rapide. Il est en effet possible de créer un widget pour lancer la télécommande, qui se trouve directement sur votre écran d’accueil. Il s’agit d’un simple bouton qui peut prendre plus ou moins de place.

Comment installer un widget sur iOS :

Pour ajouter le raccourci à l’accueil de votre iPhone, la manipulation est assez simple. Il vous suffit de maintenir appuyé votre doigt sur un espace vide de votre écran. Vous aurez ensuite la possibilité d’ajouter un widget en cliquant sur le petit “+” de votre téléphone. Vous aurez alors le choix entre des widgets déjà prévisualisés ou une liste d’application. Faites la défiler pour trouver Freebox Connect, ou utilisez la barre de recherche.

Cliquez ensuite sur le nom de l’application “Freebox”. Vous aurez le choix entre deux modèles de Widgets : l’un de forme carré, prenant deux espaces d’applications de long et de haut, un autre couvrant toute la longueur de votre écran. Ces deux raccourcis proposent un raccourci rapide à votre zapette, même si le deuxième présente l’avantage de pouvoir vous diriger directement vers la section “Application”, ou de choisir directement le pavé numérique ou l’écran de contrôle de la télécommande virtuelle.

Cliquez ensuite sur “Ajouter le widget” et vous retrouverez l’accès rapide sur la page que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez le déplacer, il suffit de maintenir votre doigt appuyé dessus et de le faire glisser ailleurs.

Installer un widget sur Android

La manipulation est susceptible de varier selon la surcouche de votre appareil, mais elle est sensiblement la même que sur iOS. Maintenez appuyé votre doigt sur l’écran d’accueil et cliquez sur “Ajouter un widget”. Sélectionnez ensuite Freebox Connect. Là encore, un choix vous est proposé. Notez cependant que la version Android est en cours de déploiement, il est possible que vous n’ayez pas accès à tout de suite, il faudra patienter d’avoir accès à la version 1.20.2 sur le PlayStore.

Une fois votre choix réalisé, vous pourrez donc accéder rapidement à votre télécommande virtuelle depuis votre écran d’accueil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox