Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur proposer une nouvelle promotion avec Amazon

A l’occasion du Prime Day d’Amazon, Free offre 5€ pour tout achat de 15€ sur le site du géant de l’e-commerce. Plusieurs conditions sont toutefois à respecter.

“Profitez de 5€ offerts dès 15€ d’achat sur Amazon.fr entre le 9 octobre et le 30 novembre 2023”, annonce actuellement Free à ses abonnés Freebox qui ne sont pas encore abonnés à Amazon Prime.

Vous l’aurez compris, cette offre s’adresse avant tout aux abonnés Freebox Pop et Révolution qui activeront leur offre Amazon Prime offert pendant 6 mois. Les abonnés Freebox mini 4K titulaires de l’avantage Freebox activé sur leur forfait mobile Free sont également concernés.

Il leur suffira après souscription de “copier le code « FREE5 »” lors de leur prochaine commande Prime pour bénéficier des 5€ offerts.

“L’offre et le code promotionnel sont réservés aux abonnés qui souscrivent à un abonnement Amazon Prime via Free entre le 9 octobre et le 30 novembre 2023, elle s’applique uniquement aux abonnés qui ont reçu un e-mail contenant le code promotionnel”, précise Free.

Plusieurs conditions à respecter

Valable jusqu’au 31 décembre 2023, le code promotionnel n’est pas utilisable via l’option 1-click, il faudra passer par le panier pour passer la commande, il ne peut pas être utilisé également pour acheter des “cartes-cadeaux, des articles vendus par des vendeurs tiers, des produits numériques, des préparations pour nourrissons, des cigarettes électroniques (y compris les e-liquides, les recharges et les accessoires), de l’alcool, des produits ou contenus pour adultes, des appareils médicaux et des médicaments, des livres, ou pour couvrir des frais de livraison ou d’emballage de cadeaux. Les produits de l’entrepôt Amazon sont également exclus, de même que les produits vendus par des tiers sur la place de marché Amazon ou sur tout autre site web accessible par Amazon.fr”. La liste des conditions apparaît particulièrement longue, sans oublier que les es produits acheter doivent être achetés en une seule commande et avec un seul mode d’expédition et une seule adresse.

