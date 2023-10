Iliad met les deux pieds dans le financement de smartphones à taux zéro en Italie

Après une première collabaration avec la fintech européenne Younited, Iliad Italia annonce un partenariat avec Findomestic, leader dans le secteur du crédit à la consommation.

Fort de ses 10,1 millions d’abonnés mobile en Italie, Iliad souhaite offrir à ses utilisateurs la possibilité d’acheter des iPhone avec un financement à taux zéro, sans aucun acompte et des versements pratiques en 12 ou 24 mois. Pour cela, l’opérateur a annoncé le 5 octobre un partenariat avec Findomestic, entreprise leader en Italie dans le secteur du crédit à la consommation.

“Une fois le produit à acheter sélectionné, grâce à l’option de financement à taux zéro, sans intérêt et sans acompte de Findomestic , les utilisateurs pourront choisir entre deux options de prolongation, 12 ou 24 mois , en fonction de leurs besoins. Ce financement est accessible à tous les utilisateurs mobiles d’iliad, même à ceux qui viennent de souscrire à une offre mobile”, indique le trublion.

Avec cette nouvelle proposition, il est désormais possible de choisir entre deux formes de financement différentes lors de l’achat d’un iPhone sur la boutique en ligne iliad. Depuis avril 2023, Iliad propose également la solution de Younited, laquelle permet un étalement du paiement en 12 ou 24 mois, toujours à taux zéro et sans demander d’acompte. Elle offre la possibilité à l’utilisateur d’échanger l’un de ses appareils Apple et d’obtenir immédiatement une remise sur le versement, égale à la valeur de l’appareil utilisé ou d’avoir une réduction sur le montant à financer égale à la valeur résiduelle de l’appareil en choisissant de restituer l’iPhone à la fin de la période de financement.

