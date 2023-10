Free lance de nouveaux films gratuits sur Oqee Ciné pour les abonnés Freebox

Free propose une bonne dose d’histoire pour les fans de cinéma mais aussi de l’aventure et une actrice oscarisée cette semaine.

Nouvel arrivage de contenus sur OQEE Ciné, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Free. Celui-ci donne accès à un catalogue de plus de 500 films et séries sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Comme chaque semaine, la plateforme s’enrichit de nouveaux films, que vous pouvez ainsi découvrir.

Vous pouvez ainsi vous plonger dans un conflit historique en regardant La chute du faucon noir, Ridley Scott filme la guerre au plus près de la réalité des soldats américains pris en embuscade par des miliciens Somaliens à Mogadiscio, avec Josh Hartnett, Ewan McGregor et Eric Bana .

Pour une histoire plus proche de chez nous, rendez-vous en France il y a 40 ans, entre octobre et décembre 1983. A cette époque, la “marche des beurs” était la première manifestation antiraciste à rallier à pied les 1000km de Marseille à Paris. Avec Jamel debbouze et Olivier Gourmet, La Marche fait revivre 40 ans plus tard l’atmosphère à la fois grave et joyeuse de ce mouvement.

Pour une aventure dans un monde bien plus fantaisiste, essayez Fortress 2 : Réincarcération , Christophe Lambert doit s’échapper d’une prison de haute sécurité isolée sur une station spatiale. Mais il l’a déjà prouvé dans le passé : aucun système n’est infaillible.

Comme a son habitude, Oqee Ciné a aussi sa star de la semaine, en la présence d’une immense actrice Hollywoodienne : Glenn Close . Héroïne des Copains d’abord , de À double Tranchant et du Meilleur , la comédienne a été nommée 8 fois aux Oscars, souvent pour des rôles de femme dangereuse et inquiétante.

Elle a également réussi à s’imposer comme une personnalité incontournable du monde des séries, depuis son personnage mémorable de Capitaine prête à en découdre avec l’impressionnant flic corrompu Vic Mackey, sous ses ordres dans la saison 4 de The Shield , jusqu’à sa consécration dans le rôle de Patty Hewes, brillante avocate sans scrupule dans Damages, l’intégrale

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox