L’info en vidéo : la nouvelle technique d’Orange, SFR et Bouygues pour vous faire payer plus cher

Retour en vidéo sur la nouvelle politique commerciale d’Orange, SFR, et Bouygues Telecom. Les opérateurs ont réduit à 6 mois la période de promotion sur leurs offres contre 12 mois auparavant.

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur la nouvelle stratégie commerciale d’Orange, SFR et dans une moindre mesure Bouygues Telecom. Depuis quelques, les opérateurs ont réduit à 6 mois contre 12 mois la période de promotion affiché sur leurs offres fixe et mobile (seulement sur le mobile pour Bouygues Telecom). Les nouveaux abonnés paieront parfois 100€ de plus la première année comparée à l’ancienne formule.

