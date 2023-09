Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un cadeau et des mises à jour pour les abonnés Freebox mais pas seulement

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Si vous disposez d’un répéteur WiFi Pop commandé lors de votre souscription à une Freebox et non activé, Free vous propose de lui renvoyer afin de gagner un iPhone 14 Pro. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime, deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, Shotgun King : the Final Checkmate et Dexter Stardust : Adventures in outer Space. Plus d’infos…

Oqee Ciné s’est enrichi une nouvelle fois, avec l’ajout de 8 nouveaux films le 21 septembre pour les abonnés Freebox. Au programme : Click : Télécommandez votre vie, Lake Placid, La fin d’une liaison, Mon espion préféré, Excès de confiance, Desperado 1 et 2, et Altamira. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Android pour ses abonnés Freebox avec de nombreux correctifs notamment sur “l’autorisation de l’orientation portrait même si l’appareil était configuré en paysage”, mais aussi sur la mise à jour du nom du programme lorsqu’on est revenu en arrière. Le bug sur le lancement de l’application sur certains appareils est de l’histoire ancienne tout comme les problèmes rencontrés sur la reprise de lecture d’un contenu en Replay. Plus d’infos…

Free Pro annonce un nouveau partenariat avec Canal+ et lance des offres TV adaptées. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : l’Apple TV passe à tvOS 17, voici les nombreuses nouveautés. FaceTime et la visioconférence s’invitent sur plus grand écran grâce à une nouvelle app sur l’Apple TV, de quoi passer des appels directement depuis le téléviseur, ou commencer des appels sur leur iPhone ou iPad, puis les transférer sur le boîtier de la marque à la pomme. Au programme aussi, un nouveau centre de contrôle, retrouver sa télécommande, le Dolby Vision 8.1 et la prise en charge des VPN tiers. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Dévoilé en juin 2023, la version boostée du smartphone pliable de Motorola peut dorénavant être achetée chez Free. Le RAZR 40 Ultra est ainsi disponible avec une capacité de 256 Go et dans un coloris noir, pour un prix à l’achat de 1199€. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

La webtélé Le Média lance sa propre chaîne linéaire d’info de gauche. Le top départ est prévu le 20 octobre sur les Freebox. Plus d’infos…

Deux chaînes à 49€/mois vont disparaître des Freebox le 17 octobre et des box d’Orange, SFR et Bouygues : JSTV 1 et JSTV 2. Plus d’infos…

Free proposera la chaîne NHK World Premium dès le mois prochain sur la Freebox. Plus d’infos…

Piratage : une descente de police chez Scaleway (Iliad) pour mettre fin à UpToBox. Plus d’infos…

Altice : la maison-mère de SFR met en vente son opérateur portugais, Iliad (Free) serait intéressé. Plus d’infos…

Free fait équipe avec la chaîne Cartoonito pour vous offrir trois épisodes d’une série pour enfants sur l’Aktu Free. Il s’agit de Batwheels. Plus d’infos…

