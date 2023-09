Free Mobile propose un nouveau smartphone pliable

La version encore plus haut de gamme du RAZR 40 de Motorola est désormais disponible chez l’opérateur.

Dévoilé en juin 2023, la version boostée du smartphone pliable de Motorola peut dorénavant être achetée chez Free. Le RAZR 40 Ultra est ainsi disponible avec une capacité de 256 Go et dans un coloris noir, pour un prix à l’achat de 1199€.

Si vous souhaitez passer par Free Flex pour l’acheter, comptez une commande pour 499€ puis un versement mensuel de 24.99€, avec une option d’achat 100€.

Il complète ainsi la gamme de modèles pliables déjà proposée, avec le RAZR 40 normal et les Samsung Galaxy Z Flip et Fold. Il entend proposer une expérience haut de gamme en termes de performances avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, avec un écran lorsque le smartphone est replié et une dalle OLED de 6.9 pouces pour l’affichage intérieur.

Pour ce qui concerne la photographie, comptez un capteur principal de 12 mégapixels et un autre, grand angle de 13 mégapixels. Côté autonomie, les performances peuvent être moins impressionnantes qu’attendues sur un prix pareil, avec une batterie de 3800 mAh et une charge 30W.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox