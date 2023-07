Un nouveau smartphone pliable 5G débarque chez Free Mobile avec une offre de remboursement

Le Motorola Razr 40 est à présent disponible dans la boutique en ligne de Free Mobile. Un smartphone haut de gamme pliable doté d’un écran à l’arrière.

Annoncé en juin 2023, le nouveau Motorola Razr 40 débarque dans la boutique Free Mobile avec une ODR de 50€ , cette somme sera remboursée après achat en remplissant un formulaire reçu par e-mail.

Smartphone pliable à clapet, attrayant en matière de design avec un écran OLED 144 Hz de 6,9 pouces ainsi que plus surprenant, un écran externe pensée pour accéder aux fonctions photos, messagerie ou musique comme spotify, ce modèle 256 Go ( 5G et coloris sauge) dispose de deux capteurs photos soit un grand-angle de 64 mégapixels et un objectif macro de 13 mégapixels. Côté autonomie, il faudra compter sur une batterie de 4200 mAh (charge rapide 30 W).

Affiché à 899€ en achat comptant, le Motorola Razr 40 est accessible via Free Flex. Les non abonnés Free Mobile devront effectuer un 1er paiement à hauteur de 199€ puis suivront 24 mensualités de 24,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 100 euros.

Les abonnés Free Mobile actuels devront verser un premier paiement moins élevé soit 99€ mais, les 24 mensualités seront en revanche plus importantes soit 28,99€/mois. l’option d’achat est de 104 euros.

