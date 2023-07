Une nouvelle application a été lancée sur les Freebox Révolution et Freebox Delta

Un nouveau jeu pour mieux connaitre l’écologie.

Une nouvelle application est dès à présent disponible dans le FreeStore de la Freebox Révolution et Delta-Devialet. Il s’agit d’un jeu nommé Ecoquiz qui, comme son nom l’indique, permet de répondre à des quiz autour de l’écologie.

L’objectif de cette application est de permettre aux personnes intéressées de jouer tout en apprenant les ordres de grandeurs du changement climatique. Il est possible de jouer seul ou jusqu’à 3 personnes. Elle est proposée au tarif de 2,99€.

A l’occasion de ce lancement, l’éditeur Bloom & Gardon.org ont indiqué à Univers Freebox : “On considère cette application comme appartenant plutôt au domaine de l’éducation et de l’apprentissage que du jeu en tant que tel. Nous sommes sur une première version et nous avons choisi le Free Store pour cela, comme un petit clin d’oeil à la capacité de Free de changer les choses. Nous avons de beaux projets pour cette application et ce concept. Elle va évoluer dans les prochains mois, les questions seront aussi mises à jour au fur et à mesure et de nouvelles seront ajoutées.”

