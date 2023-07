Les astuces Free en vidéo : Des films cinéma gratuits sur votre Freebox, grâce à un service édité par TF1

Rediffusion d’été : Des films gratuits sur la Freebox pour toute la famille

Durant cet été, nous vous proposons chaque jour de retrouver nos vidéos qui vous ont le plus intéressées et que vous avez peut être loupées.

Dans cette vidéo, nous vous présentons un service, disponible sur la Freebox, lancé il y a un peu plus d’un an par TF1 et qui propose des films gratuits en vidéo à la demande. Les abonnés peuvent ainsi profiter de contenus gratuits, qui sont financé par la publicité. On vous explique tout en vidéo :



