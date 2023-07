Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 vont être la cible de cyberattaques, les autorités se préparent à y faire face

Alors que les JO de Paris 2024 approchent de plus en plus, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information se prépare à faire face à des cyberattaques.

Vincent Strubel, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, s’est exprimé au micro de France Inter ce 11 juillet. Ce dernier a évoqué les futurs Jeux Olympiques et estime qu’ils vont attirer les cyberattaques qui selon lui vont venir des États. Lors des JO de Tokyo de 2020 qui se sont déroulés durant l’été 2021 à cause de la pandémie, 450 millions de cyberattaques avaient été repoussées.

Il dit s’attendre à « des attaques d’origine étatique, notamment contre le contrôle antidopage ou contre le chronométrage ». Ces cyberattaques pourraient porter « atteinte à la symbolique de l’événement : on pourrait imaginer une tentative de perturber la cérémonie d’ouverture en bloquant la billetterie, en bloquant les transports » indique Vincent Stubel.

Il alerte également au sujet du « crime organisé [qui] n’épargne personne. Il est évident que dans cette période particulière des Jeux olympiques, il se déchaînera contre l’ensemble des entités qui participent à l’organisation des Jeux et qui seront peut-être plus incitées à payer des rançons ».

Concernant la prévention de ces potentielles attaques, l’Anssi travaille « sur les entités les plus critiques pour l’organisation des Jeux », en les « auditant et leur donnant de bons conseils : on a un travail actuellement pour élargir ce cercle », précise le directeur de l’Anssi et assure que l’État se mobilise dès maintenant sur ce sujet.

Source : France Info

