Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Android pour ses abonnés Freebox

Place aux corrections dans une nouvelle version d’Oqee sur Android.

Après un problème technique survenu sur tous ses supports le 19 septembre, l’application Oqee se dote d’une nouvelle version aujourd’hui sur les smartphones Android. Les développeurs annoncent de nombreux correctifs, notamment sur “l’autorisation de l’orientation portrait même si l’appareil était configuré en paysage”, mais aussi sur la mise à jour du nom du programme lorsqu’on est revenu en arrière.

Le bug sur le lancement de l’application sur certains appareils est de l’histoire ancienne tout comme les problèmes rencontrés sur la reprise de lecture d’un contenu en Replay. L’affichage du nom des chaînes sans programme a été amélioré alors que le titre des écrans dans les paramètres lié à la consommation des enregistrements a été modifié.

Avec l’interface TV OQee by Free, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 500 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox