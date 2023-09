Clin d’oeil : l’école 42 fête en vidéo ses 10 ans avec Xavier Niel

Retour sur la soirée des 10 ans de 42, avec Sophie Viger, Xavier Niel, Jean-Noël Barrot, et les alumni et les campus de réseau de l’école.

10 ans de 42 : ça se fête ! En présence de son fondateur Xavier Niel, sa directrice générale Sophie Viger ou encore Jean-Noël Barrot, le ministre chargé du numérique, l’école atypique de code informatique créée en 2013 à Paris, a réuni le 15 juillet dernier ses anciens élèves, ses partenaires et ses campus à travers le monde pour célébrer cet anniversaire. La chaîne Youtube de 42 a partagé cette semaine une vidéo souvenir de cet événement “placé sous le signe de la fête et des retrouvailles”, c’est le cas de le dire.

Aujourd’hui, 42 est un réseau de campus qui a déjà formé 37 000 étudiants. “Un sur deux n’avait jamais codé avant 42. Et d’un simple bâtiment dans Paris, nous sommes passés à 50 campus aujourd’hui dans 29 pays” se félicite Sophie Viger.

Innovante, l’école propose une méthode de formation très particulière. Dans ces établissements, pas de demande de diplôme, la seule règle est d’avoir 18 ans ou son bac pour les plus jeunes. La candidature se fait en deux temps, avec des premiers tests en ligne puis enfin un processus de sélection intensive de quatre semaines où les candidats doivent batailler en réalisant des travaux pratiques et prouver leur valeur à l’équipe pédagogique. Une fois cette épreuve de sélection passée, place aux études et là encore, tout diffère d’un parcours classique.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox