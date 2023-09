Canal+ lance un nouveau service pour ses abonnés

Comme annoncé durant le mois d’août, le service Cafeyn n’est plus proposé dans les offres Canal+ depuis hier. La filiale de Vivendi propose désormais son Pass Presse pour le remplacer.

Les abonnés Canal+ ont dorénavant un nouveau service à essayer pour accéder à leurs journaux favoris avec le Pass Presse. Il s’agit d’un nouveau service lancé par Prisma media, société appartenant, elle aussi, à Vivendi. Il est inclus pour les abonnés à la chaîne cryptée, mais est disponible pour tous sous la forme d’un abonnement à 9.99€/mois avec un mois d’essai.

Ce service remplace ainsi la plateforme regroupant de nombreux titres de presse nommée Cafeyn et permet d’accéder aux titres appartenant au groupe Prisma mais pas seulement. Outre les « Voici », « Télé Loisirs », « GEO », « Femme Actuelle », vous pouvez aussi retrouver d’autres publications comme Le Point, Society, Nice Matin. Des discussions sont par ailleurs encours avec plusieurs grands acteurs de la presse quotidienne nationale.

L’interface se découpe en plusieurs sections, selon le type de titre (quotidien, mensuel, presse régionale…) mais vous pouvez également définir des centres d’intérêts pour retrouver les journaux vous intéressant le plus. Un système de favori est également disponible pour vos titres et articles préférés et vous pouvez en télécharger pour les consulter même sans connexion internet.

Vous pouvez vous y connecter simplement avec vos identifiants Canal+ en recherchant l’application sur votre magasin d’application. Il est également possible d’y accéder en passant par la rubrique “chaînes et applications” de myCanal.

