Abonnés Freebox Pop et Delta : une option très pratique en mobilité débarque sur Disney+

Alors qu’il enterre sa fonctionnalité Groupwatch, le service de SVOD intègre le verrouillage d’écran sur ses applications mobiles.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont l’habitude de consommer leurs contenus dans le train, dans le bus ou ailleurs que chez eux. Disney+ déploie actuellement une fonctionnalité permettant d’éviter de quitter ou de changer votre programme suite à un geste malheureux avec le verrouillage d’écran.

Une fonctionnalité déjà intégrée sur d’autres plateformes, qui permet d’un simple clic de conserver son contenu affiché à l’écran sans pouvoir l’accélérer, le mettre pause ou le quitter donc. L’utilisation est très simple : il suffit de cliquer sur le bouton en forme de cadenas en haut à droite de l’écran. Une fois cela fait, vous n’aurez plus accès à l’interface de lecture classique de contenu en touchant votre écran, mais seulement l’affichage du bouton de déverrouillage.

Plus d’interférence donc si vous êtes en déplacement. Pour déverrouiller votre écran, il vous suffit de maintenir votre doigt appuyé quelques secondes et vous retrouvez alors l’accès à votre contenu que vous pouvez quitter, faire avancer ou autre. Cette nouvelle intervient en même temps que l’arrêt de la fonctionnalité GroupWatch, permettant de lancer un visionnage en simultané avec d’autres abonnés Disney+ sur plusieurs écrans en même temps. Disney+ est disponible en option avec 3 mois inclus pour les abonnés Freebox Delta et Pop.

