Free Mobile annonce par mail à ses abonnés proposer l’iPhone 15 Pro “déjà à prix Free”

Free Mobile reprend l’iPhone 13 pro de ses abonnés mobile et leur permet de bénéficier de l’iPhone 15 Pro via Free Flex. Il vous en coûtera 1€ après remboursement et reprise, puis 28,99€/mois pendant 2 ans.

Disponible à l’a chat dans la boutique ligne de Free Mobile, le nouvel l’iPhone 15 Pro, taillé dans le titane, dispsose d’uneune puce A17 Pro ultra-puissante, du bouton Action personnalisable, d’un système photo Pro plus polyvalent.

Si la version 128 Go est proposée à 1259€ au comptant, ou 574€ à la commande puis 23.99€/mois avec Free Flex pour les non-abonnés, les clients Free Mobile déboursement seulement 459€ à la commande puis 24 mensualités de 28,99€/mois.

Mais il est possible de faire baisser drastiquement la facture à condition d’avoir un iPhone 13 Pro , annonce actuellement l’opérateur dans un courriel commercial. En déduisant les 50€ de l’offre de remboursement proposée sur ce modèle et “les 408€ d’offre de reprise d’un iPhone 13 Pro 128 Go en bon état”, le nouveau flagship reviendra alors au final à 1€ puis 28,99€/mois pendant 2 ans avec une option d’achat à 104€.

La reprise mobile peut être initiée depuis une application officielle dédiée sur iOS et Android baptisée “Reprise mobile avec Free”mais aussi en boutique Free et depuis le site web de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox