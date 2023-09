Nouveaux films gratuits sur votre Freebox : découvrez les ajouts de cette semaine

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 8 nouveaux films dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque semaine, de nouveaux contenus gratuits vont être ajoutés. Dès ce vendredi 22 septembre vous pourrez ainsi découvrir la charmante comédie Click : Télécommandez votre vie, dans laquelle Adam Sandler pense avoir trouvé le moyen miracle de reprendre le contrôle de la sienne grâce à l’invention du fantaisiste Christopher Walken. Jusqu’à ce que la bonne idée tourne à la catastrophe…

Au moins aussi catastrophique (et parfois aussi drôle), la mission dans laquelle s’embarquent Bridget Fonda et Bill Pullman pour découvrir quel horrible monstre vit dans le Lake Placid et terrorise les habitants.

Pour faire vibrer les coeurs délicats, La fin d’une liaison, comble du romantisme anglais, retrace magnifiquement les amours contrariées de Ralph Fiennes et Julianne Moore pendant et après la Seconde Guerre Mondiale.

La Star de la semaine : Antonio Banderas. Depuis sa révélation dans les films de Pedro Almodovar des années 80, l’acteur mène une double carrière en Espagne et aux USA. Son charme latino fait succomber Meg Ryan dans la comédie romantique Mon espion préféré, tout comme Rebecca De Mornay dans le thriller glaçant Excès de confiance. Dans Desperado 1 et 2, le fier Mariachi donne la réplique à la crème de Hollywood : Steve Buscemi, Quentin Tarantino, Johnny Depp et Eva Mendes. Avec Salma Hayek, il forme un duo “caliente” face à un ennemi sanguinaire incarné par l’inquiétant Willem Dafoe.

Mais Antonio Banderas convainc aussi dans des rôles dramatiques, comme dans Altamira où il joue un héros méconnu de l’Histoire Espagnole du 19è siècle, dont la vie a basculé quand il a découvert une incroyable grotte couverte de peintures paléolithiques.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox