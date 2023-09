Réseaux mobile : l’Arcep lance l’appel à candidature pour l’attribution de la bande 900 MHz à la Réunion

Les opérateurs peuvent dès à présent déposer leur dossier de candidature dans le cadre de l’attribution de fréquences dans la bande 900 MHz à la Réunion.

“L’appel à candidature pour l’attribution de fréquences dans la bande 900 MHz à la Réunion, ainsi que l’arrêté lançant la procédure d’attribution ont été publiés le 20 septembre 2023 au Journal officiel. La date limite de dépôt des dossiers de candidatures auprès de l’Arcep est fixée au 5 décembre 2023”, annonce le gendarme des télécoms ce 21 septembre.

Actuellement, 5 MHz duplex sont disponibles sur l’île dans la bande 900 MHz pour une attribution. Par ailleurs, à partir du 1er mai 2025, 30 MHz duplex supplémentaires seront disponibles dans cette bande puisque les autorisations d’utilisation de fréquences arriveront toutes à échéance.

“Les conditions et modalités d’attribution prévues s’inscrivent dans les orientations fixées par le gouvernement. Ces orientations concernent l’aménagement numérique du territoire et l’exercice d’une concurrence effective et loyale à La Réunion. En particulier, une obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutier et des liaisons principales, à l’intérieur des véhicules, est prévue”, précise le régulateur. Les procédures aboutiront d’ici la fin du deuxième trimestre 2024, les autorisations d’utilisation de fréquences seront alors délivrées aux lauréats.

En septembre 2021, l’Arcep a accepté les demandes SFR et Orange de restituer une partie du spectre dont elles étaient attributaires dans la bande 900 MHz à la Réunion. L’année dernière, Free Mobile (Telco OI) a jugé approprié d’attribuer “dès à présent le spectre restitué” puisqu’il était en mesure d’utiliser ces fréquences grâce à ses équipements d’ores et déjà installés. De quoi réduire les contraintes sur son plan de fréquence en améliorant son service 2G et dans un second temps, si les conditions de trafic en 2G le permettent, d’augmenter la capacité de son service en 3G ou en 4G.

