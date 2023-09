Abonnés Freebox et Free Mobile : passez-vous par Free pour acheter vos appareils ?

Cherchez-vous une bonne affaire ailleurs, ou faites-vous confiance à votre opérateur pour vos smartphones et votre Smart TV ?

Free propose à ses abonnés de s’équiper avec diverses solutions et types d’appareils, mais est-ce celles que vous privilégiez ? Depuis longtemps, la branche mobile de l’opérateur propose une boutique avec la possibilité d’acheter un smartphone, puis a perfectionné la proposition en lançant Free Flex en 2021. Une offre de location avec option d’achat, sans engagement et transparente qui permet ainsi de réduire la dépense initiale lors de l’acquisition du terminal.

Plus récemment, en novembre dernier, Free permettait à ses abonnés Freebox d’acheter un téléviseur connecté en échelonnant le paiement sur 30 mois. La gamme de modèles est assez large, avec de l’OLED, du QLED et de l’UHD, mais seulement chez Samsung pour l’heure. Cependant, il s’agit d’appareils disponibles chez de nombreux revendeurs et certaines offres peuvent être plus alléchantes. Si Free Flex est un succès selon Free Mobile, aucune information disponible sur les ventes réalisées sur la boutique proposée aux abonnés Freebox.

Univers Freebox vous donne la parole : utilisez-vous les solutions commerciales de Free pour vous équiper ? Vous pouvez répondre dans le sondage ci-dessous. Il est possible de cocher plusieurs réponses, si vous achetez votre smartphone et votre téléviseur chez Free.

····· Sondage Passez-vous par Free pour acheter vos appareils ? Oui, j'ai acheté mes smartphones au comptant

Oui, j'ai acheté mes smartphones avec Free Flex

Oui, j'ai acheté une Smart TV depuis mon espace abonné Freebox

Non, j'ai trouvé plus intéressant ailleurs

Chargement ... Chargement ...

