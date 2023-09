Free cherche à récupérer les répéteurs WiFi non activés de certains abonnés Freebox

Si vous disposés d’un répéteur WiFi Pop commandé lors de votre souscription à une Freebox et non activé, Free vous propose de lui renvoyer afin de gagner un iPhone 14 Pro.

Un seul abonné gagnera au change. Jusqu’au 16 octobre, Free lance un jeu concours par email, intitulé « Tirage au sort pour gagner un iPhone 14 Pro en renvoyant votre répéteur Wi-Fi ».

Ce jeu est réservé aux abonnés Freebox en possession d’un répéteur Wi-Fi Pop commandé au moment de la souscription à l’offre Freebox à l’exclusion de tout commande ultérieure sur l’Espace Abonné Freebox (avec facturation de frais) et ayant reçu un email de la part de Free. Le répéteur Wi-Fi Pop doit être non activé.

Il suffira alors de renvoyer gratuitement le répéteur Wi-Fi et tous ses accessoires (bloc d’alimentation et câble Ethernet) dans un point Relai Colis en utilisant le bon de retour prépayé reçu par email. Un seul iPhone 14 Pro est à gagner. Reste à savoir pourquoi Free cherche à récupérer des répéteurs WiFi non utilisés.

