Totalement Fibrés : que va devenir Amazon sur les Freebox, descente de police chez Iliad

Découvrez le nouvelle épisode de la saison de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous aborderons en détail dans le “Gros Doss”, l’arrivée prochaine d’une nouvelle chaîne d’info de gauche sur les Freebox, et d’une descente de police chez Iliad (Scaleway) mais ce n’est pas aussi grave.. Dans votre rubrique préférée, le “Free Fight”, nous débattrons sur Amazon qui va intégrer de la pub dans Prime Video, il faudra payer pour les supprimer. Retrouvez également nos rubriques habituelles comme le UP and Down et le chiffre de la semaine. Programme chargé.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox