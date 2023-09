Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

La gestion déjantée d’une révolution et une aventure dans l’espace vous sont proposées par Amazon.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de septembre, deux titres vous sont proposés. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Pour commencer cette sélection, découvrez un jeu au concept assez déjanté avec Shotgun King : the Final Checkmate. Vous jouez aux échecs, sauf que toute votre armée est passée du côté des blancs, ne vous laissant en tout et pour tout que votre fusil de chasse royal et votre orgueil blessé. Mû par une sombre folie, vous décidez qu’il est temps d’apprendre à ces pièces blanches à craindre le Roi du fusil.

À chaque tour, vous pouvez déplacer votre roi ou tirer sur les pièces ennemies, après quoi vous devrez vous déplacer à nouveau pour recharger votre fusil de chasse. Évitez l’échec et mat et tuez le roi ennemi pour finir le niveau. À l’issue de chaque niveau, vous pouvez choisir entre deux combinaisons d’améliorations aléatoires : une pour vous et une pour vos adversaires.



Pour une aventure de science-fiction un peu plus sérieuse, vous pouvez essayer Dexter Stardust : Adventures in outer Space. Quand les Vreesians, habitants de la menaçante planète X, ont envoyé une flotte de robots détruire toute vie sur Terre, Dexter Stardust s’en est tiré de justesse. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, un homme mécanique de la 10ᵉ planète cherche à communiquer à Dexter un message très important : il est la clé pour sauver à la fois les humains et les Vreesiens. Incarnez Dexter Stardust, un passionné de tacos, et embarquez avec son amie Aurora dans l’aventure de leur vie pour découvrir le mystère du robot de la planète X !



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Pour en savoir plus, suivez notre tutoriel dédié.

