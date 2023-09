Insolite : il fait tomber son smartphone et entraîne la chute d’un réseau de trafic de drogue

Neuf personnes ont été amenées devant la justice pour trafic de stupéfiants, la faute à… un smartphone égaré.

Depuis jeudi, la Juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Nancy juge plusieurs personnes dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, avec une enquête ayant démarré de manière “inhabituelle” de l’aveu de la présidente. Il aura en effet suffit d’une trouvaille faite par un passant le 8 août 2020.

En effet, un téléphone allumé et sans code de déverrouillage près de Mulhouse a été retrouvé et rapporté à la police. En examinant le contenu de l’appareil, on y trouve des photos et vidéos de liasses de billets ainsi que de résine et d’herbe de cannabis. Ce qui entraîne une enquête ouverte par le parquet de Mulhouse pour retrouver le propriétaire de l’appareil, inconnu.

Il s’avère que celui-ci serait la tête pensante du réseau assez poussé. Il travaillait avec un des proches pour effectuer des commandes et des livraisons mensuelles de plusieurs centaines de kilos de drogue provenant du Maroc, de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Comme quoi, une simple erreur peut faire tomber une opération bien ficelée ! Le procès est encore en cours.

Source : Var Matin

