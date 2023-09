France 2 et France 3 arrivent en 4K sur la TNT

Les grands émetteurs de diffusion hertzienne en France passent en septembre à la TNT UHD pour les chaînes France 2 et France 3.

Pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, la TNT UltraHD sera disponible sur un nouveau multiplex en plus des 6 actuels pour la TNT classique en HD. Selon la Fibre.info, ce multiplex précurseur, est en plein déploiement, la 4k va donc arriver progressivement sur France 2 et France 3.

En mai 2023, le gouvernement a demandé à l’Arcom (ex-CSA) d’accorder à France Télévisions le droit de diffuser France 2 et France 3 en ultra-haute définition après des tests récurrents menés via une chaîne événement en 4K pour Roland Garros.

Selon le planning de déploiement officiel, le multiplex dédié sera opérationnel sur de nombreux sites au cours du mois de septembre. Sont concernés l’émetteur principal en France, Paris Tour Eiffel, qui couvre à lui seul près de 9 millions de foyers, ou encore celui de Marseille Grande Etoile, Lille/Dunkerque, Lyon Fourvière, Toulouse Pic du midi, Avignon Mont Ventou, Nantes et Bordeaux Bouliac. La grande majorité des sites seront opérationnels d’ici la fin de l’année.

France 2 et France 3 UHD nécessiteront un débit de plus de 12 Mb/s et proposeront une définition 3840 x 2160 en 50 images par seconde avec du HDR 10 et encodé en HEVC. Pour l’audio, Il est prévu 16 canaux audio contenant différents formats. Pour en profiter, il faudra disposer d’un téléviseur compatible avec la norme DVB-T2

TDF et Dolby se sont d’ailleurs unis en 2021 pour le lancement expérimental de la TNT en UHD dans les agglomérations de Paris, Toulouse et Nantes. Les chaînes 81,82 et 83 de la TNT étaient alors concernées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox