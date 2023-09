Piratage : une descente de police chez Scaleway (Iliad) pour mettre fin à UpToBox

L’une des plus grandes plateformes de piratage en France a fait l’objet d’une intervention des forces de l’ordre, notamment chez la filiale cloud d’Iliad.

L’aventure UpToBox semble bien être finie. Après avoir été bloquée à la demande de la justice par les opérateurs, la plateforme de partage de fichiers française a fait l’objet d’une opération menée par la police française. Plus exactement, il s’agit des hébergeurs de ce site populaire qui ont été ciblés, à savoir OpCore et Scaleway.

Une opération menée en partenariat avec l’Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE), coalition mondiale de lutte contre le piratage, qui annonce ainsi la fermeture d’Uptobox et Uptostream. D’après l’Informé, qui a relayé l’attaque, une vingtaine de policiers sont donc arrivés sur les sites des hébergeurs à Vitry-sur-Seine suite à l’analyse d’une photo postée par un supposé responsable technique d’Uptobox sur les réseaux sociaux. Sur cette dernière apparaissait la mention “@online DC2”, soit l’ancien nom de Scaleway suivi du nom du deuxième datacenter de l’entreprise.

Outre le site Uptobox, la plateforme Uptostream est également concernée. Le compte officiel d’Uptobox se refuse pour sa part à confirmer l’opération. D’après l’ACE, le site Uptobox enregistrait plus de 1.5 milliard de visiteurs sur les trois dernières années, venant principalement de France et d’Inde. France Télévisions et Canal+, membres de cette alliance, se réjouissent de cette initiative.

Source : via Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox