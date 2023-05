Piratage : la justice ordonne à Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR de bloquer Uptobox

La lutte contre le piratage continue et c’est un gros morceau qui vient de tomber : Uptobox va être bloqué pour une durée de 18 mois, ainsi que d’autres sites liés à la plateforme.

C’est bientôt fini pour Uptobox et Uptostream, deux plateformes utilisées pour la diffusion et le partage de contenus, souvent de manière illégale. La justice a tranché ce jeudi 11 suite à une plainte de la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’association des producteurs indépendants (API), l’Union des producteurs de cinéma (UPC), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et le Centre national du cinéma (CNC).

Uptobox est un hébergeur de fichier qui contient, d’après le compte rendu du jugement, plus de 25 500 liens actifs “dont la grande majorité permet l’accès sans autorisation à des œuvres audiovisuelles protégées“. Ces liens sont fréquemment repris par des sites pirates permettant un téléchargement direct de ces contenus. Si des mesures ont déjà été prises pour qu’Uptobox supprime les contenus protégés, l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle estime qu’elles n’ont été “ni crédibles, ni efficaces“, du fait que « les utilisateurs sont informés des retraits de contenus effectués (…) de manière à leur permettre de remettre quasi immédiatement en ligne les contenus retirés à la demande des titulaires de droits ».

De plus, le tribunal a estimé qu’Uptobox était bien conscient de l’utilisation illégale de sa plateforme sans pour autant agir à l’encontre de la diffusion de ces films et séries. Il considère alors que l’hébergeur “incite” au piratage, d’autant plus qu’il rémunère ses utilisateurs en fonction du taux de fréquentation de leurs vidéos et des publicités visionnées. Face à ces constatations, la justice a ainsi ordonné aux opérateurs de bloquer plusieurs adresses liées à Uptobox pour une durée de 18 mois :

Uptobox.com

Uptostream.com

Uptobox.fr

Uptostream.fr

Beta-uptobox.com

Uptostream.net

Orange et Sosh se sont déjà plié à cette décision, SFR, Free et Bouygues Telecom ont pour leur part 15 jours pour faire la même chose. D’après les constatations du site lui-même, il s’agit d’un blocage de DNS.

Source : L’Informé via KultureGeek

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox