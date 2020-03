M6 rend hommage à Albert Uderzo, soirée spéciale Astérix ce soir à la place de Pékin Express

Albert Uderzo nous a quittés la nuit dernière à l’âge de 92 ans, il était l’un des célèbres créateurs du duo d’irréductibles Gaulois, Asterix et Obélix. Afin de lui rendre hommage, M6 lui consacre une soirée spéciale en lieu et place de la demi-finale de Pekin Express.

Suite à l’annonce du décès du célèbre dessinateur, papa d’Astérix et Obélix recevra un hommage ce soir sur M6. En première partie de soirée dès 21h05 “Astérix et le domaine des dieux” film d’animation adaptée de l’album du même nom, réalisé en 2014 par Alexandre Astier et Louis Clichy.

Synopsis : Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront ils a l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

À partir de 22h35 “Astérix et les Vikings” film d’animation franco-danois de Stefan Fjeldmark et Jesper Møller, sorti en 2006.

Synopsis : C’est l’événement ! Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef, et Astérix et Obélix sont chargés d’en faire un homme, un vrai. Sous ses airs arrogants, cet ado qui arrive de Lutèce n’est qu’un gros froussard et l’entraînement de choc qu’il va subir risque de ne pas y changer grand-chose…Au même moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés à trouver un “champion de la peur” qui pourra, comme l’a promis leur mage, leur apprendre à voler, puisque, selon lui, “la peur donne des ailes”…Lorsque Goudurix est enlevé par les Vikings, c’est la catastrophe ! Astérix et Obélix doivent tout faire pour le retrouver. Pendant qu’ils se lancent à sa recherche jusque dans le Grand Nord, leur jeune protégé, embarqué malgré lui dans un infâme complot, va découvrir la belle et intrépide Abba et s’apercevoir que l’amour fait parfois l’effet d’un coup de poing…

Pour finir cette soirée spéciale, retrouvez à 23h55 un documentaire consacré à Albert Uderzo sera diffusé. “Uderzo, les ingrédients de la potion magique” documentaire réalisés en 2019 par Jean-Marie Pasquier à l’occasion des 60 ans de la création du célèbre duo de Gaulois, sous le trait d’Albert Uderzo et les scénarios de René Goscinny.