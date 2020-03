Freebox Révolution et Delta : la chaîne Toute l’Histoire entretient vos connaissances durant le confinement avec de courtes vidéos éducatives en replay

6 minutes pour comprendre les plus grands événements de l’Histoire, de l’Antiquité à nos jours. Un format court et accessible pour réviser, découvrir et en apprendre plus sur notre monde.

La chaîne Toute L’histoire appartenant au groupe Mediawan (Xavier Niel) annonce une collection inédite de vidéos éducative. “Toute L’Histoire en 6 minutes illustre ainsi la volonté du groupe Mediawan de produire des contenus exclusivement dédiés au délinéaire et de proposer des services de catch-up enrichis pour ses chaînes”, communique le groupe Mediawan. Toute l’histoire entretient votre culture avec des vidéos en formats courts de 6 minutes. Découvrez dès maintenant 27 nouveaux épisodes disponibles en replay sur Freebox Révolution et Delta.

Parmi les productions inédites :

Histoire des États-Unis : Le Maccarthysme, 1950 ; Le New Deal en trois dates ; Une dépression Américaine ; La conquête spatiale, 1957-1969

La guerre froide : Les espions de la Guerre Froide ; La construction du Mur de Berlin ; Le Printemps de Prague ; La chute de l’URSS

Les grandes femmes et les grands hommes : Margaret Thatcher ; Néron ; Winston Churchill ; Napoléon Bonaparte