TF1 : Découvrez ce soir “Prodigal Son” la nouvelle série policière tout droit venue des Etats-Unis

Le groupe TF1 mise une fois de plus sur une série étrangère.

La série sera diffusée tous les mardis soirs à 21h05 en remplacement du remake de Magnum qui au fil des semaines n’a pas su trouver son public. “Prodigal Son” est une série policière américaine diffusé depuis septembre dernier sur la Fox.

La série est portée par le duo Tom Payne ( The Walking Dead) et Michael Sheen (Underworld, Twilight).

La série est centrée sur Malcolm Bright interprété par Tom Payne, ancien profileur et consultant pour la police de New York. Il est le fils de Martin Whitly (Michael Sheen) un des plus célèbre tueur en série des Etats-Unis surnommé “le chirurgien”. Dix ans après avoir aidé la police à faire arrêter son père, il se retrouve à nouveau confronté à lui suite à une série de meurtres imitant le mode opératoire de son géniteur.

La série a réussi à rassembler en moyenne pas loin de 6 millions de téléspectateurs de l’autre côté de l’atlantique. Prévu pour 13 épisodes, l’engouement autour de la saison 1 de la série a convaincu la Fox de commander neufs épisodes supplémentaire. TF1 espère que la série sera aussi bien accueillit par le public français qu’elle ne l’a été par le public américain, afin de compenser les mauvaises audiences enregistrées par la nouvelle version de Magnum.