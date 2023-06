Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des cadeaux et quelques évolutions bienvenues pour les abonnés Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

La chaîne Melody TV est offerte tout le mois de juin sur les Freebox. Habituellement proposée à 4,99€/mois, la chaîne propose sur le canal 262 de nombreux concerts de groupes et chanteurs de légende comme Queen, Les Beach Boys, Genesis mais aussi des émissions cultes de la TV française, et mêmes des programmes maison. Plus d’infos…

Abonnés Free : vous recevrez des alertes canicule par SMS cet été. Plus d’infos…

Lire des formats non supportés par Freebox Files est désormais possible grâce à une nouvelle fonctionnalité “Lire avec”. Plus d’infos…

Freebox Delta et Révolution : Free lance sa nouvelle télécommande virtuelle sur Android. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits sont disponibles, Over Top Soccer Brawl Mutation Nation er Sengoku 2. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : Pluto TV lance deux nouvelles chaînes gratuites : la première est Pride Party. La seconde s’adresse aux fans de l’émission “C’est pas Sorcier”. Plus d’infos…

Le nouveau service “Hot Vidéos” de la Freebox propose de nouvelles promos. Plus d’infos…

OQEE Ciné : les abonnés Freebox profitent de nouveaux contenus gratuits depuis 9 juin comme A La Recherche du Bonheur, Gothika, Annie, sex Academy et Masters Of Sex. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

L’assurance mobile Free débarque sur les nouvelles bornes interactives de l’opérateur. Plus d’infos…

Free Mobile lance l’eSIM dans les Caraïbes. Les nouveaux abonnés et les actuels peuvent en profiter. Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout puisque l’opérateur va pouvoir améliorer son réseaux dans les Caraïbes avec l’obtention de nouvelles Fréquences (3,5 GHz). Plus d’infos…

Free Réunion : pas de résiliation en 3 clics pour le moment mais l’opérateur y travaille. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free résout un problème d’accès à son Webmail Zimbra pour des dizaines de milliers d’abonnés. Plus d’infos…

Free annonce l’ouverture de son second Free Center à Nancy, et en inaugure un autre à Roncq près de Tourcoing.

Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour présenter la nouvelle “offre Netflix qu’il leur faut”, la formule avec pub à 5,99€/mois qui vient de débarquer sur les Freebox Pop, mini 4K et Révolution. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox