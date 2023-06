Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits sont disponibles

Amazon dévoile une nouvelle série de titres disponibles pour ses abonnés Prime.

Au programme, quatre jeux rétros offerts. Vous pouvez en effet récupérer des jeux sur l’application Amazon Games gratuitement grâce à l’abonnement inclus sur Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi qu’aux détenteurs d’une Freebox mini 4K avec un forfait Free Mobile. Vous pouvez également bénéficier de ces jeux en souscrivant à un abonnement Prime en option chez Free ou via le site Amazon. Ces 4 titres sont disponibles jusqu’à la fin de l’année, tous ont été publiés par SNK.

Over Top est un jeu de course automobile datant de 1996. Les joueurs prennent part à des courses époustouflantes à travers des zones urbaines, des régions montagneuses et des routes enneigées. La météo peut également changer, ce qui ajoute de la variété à vos parties. Les joueurs disposent de différents véhicules aux performances variables et peuvent faire du drift dans les virages pour gagner du temps.

Les amateurs de ballon rond pourront se tourner vers Soccer Brawl. Dans un futur proche, les équipes de 8 pays différents s’affrontent dans des matchs explosifs pour remporter le championnat. Les équipes se composent de 7 robots au lieu des 11 joueurs habituels, ce qui permet aux défenseurs de participer aux attaques, entre autres arrangements tactiques.

Mutation Nation pour sa part est un jeu d’action. Des humains transformés en mutants par un savant génial sèment la terreur. Deux jeunes prennent les armes pour sauver leur ville natale. Battez-vous courageusement à l’aide de combos dévastateurs et de 6 coups spéciaux.

Enfin, dans la lignée d’une série bien connue, Sengoku 2 est un jeu d’action à défilement horizontal. Incarnez un guerrier invoqué par la princesse d’un sanctuaire et battez-vous à différentes périodes de l’histoire pour vaincre le Monarque sombre.

Pour savoir comment récupérer ces deux jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

