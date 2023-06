Une application de télécommande virtuelle pour Freebox fait de la résistance en lançant des nouveautés

Disponible sur Android et iOS, Zapette pour Freebox est une alternative à la télécommande virtuelle lancée récemment par Free.

Si Free a décidé de répondre à un besoin logique avec la volonté de se démarquer des développeurs tiers en lançant récemment sa propre télécommande virtuelle via Freebox Connect, seuls les abonnés Freebox Révolution et Delta y ont droit. Depuis de nombreuses années, l’opérateur permet à sa communauté de développer ce genre d’application et d’exploiter la Freebox. C’est toujours le cas aujourd’hui.

Dans les magasins d’applications figurent notamment “Zapette pour Freebox”. Sur iOS, l’app vient de recevoir une mise à jour 2.10 importante. L’interface a été modifiée, la page des paramètres a été redessinée et se trouve désormais sur la gauche de la télécommande.

Un guide TV a été ajouté à droite de la télécommande. “Cliquer sur le guide TV envoie le numéro de la chaine pour zapper directement dessus”, explique le développeur. Il est désormais également possible de balayer l’écran de gauche à droite pour passer rapidement de la télécommande au guide TV ou à la page des paramètres.

“Le fait d’être 100% gratuite et sans pub en plein écran fait que vous pouvez utiliser l’application directement après l’avoir lancée sans avoir peur d’appuyer sur une pub qui vous saute à la figure au moment ou vous voulez cliquer sur un bouton”, rappelle son développeur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox