Apple permet de lancer des jeux Windows sur Mac avec un nouvel outil

Avec des gros titres comme Cyberpunk 2077, Diablo IV ou Hogwarts Legacy lancé directement sur son MacBook, le Gamer Porting Toolkit pourra en ravir certains.

De nombreuses annonces ont été faites lors de la WWDC 2023 d’Apple. Si l’attention a été particulièrement retenue par le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro, une nouveauté pourra intéresser les détenteurs de Mac.

En effet, dans le cadre de la présentation de son nouveau système d’exploitation de mac nommé Sonoma, Apple a également dévoilé Game Porting Toolkit. Cet outil pour les développeurs fournit un environnement d’émulation pour exécuter des “jeux Windows non modifiés existants” sur les ordinateurs de la marque. En termes de graphismes, cet outil simplifie “considérablement” le processus pour accéder à de belles images en jeu.

Certains ont déjà expérimenté, avec des témoignages sur Reddit les montrant en train de jouer à des jeux assez exigeants comme les récents Diablo IV et Hogwarts Legacy sur un Macbook M2 Max. Si pour l’instant, tout n’est pas non plus permis et certaines limitations de performances sont à attendre, c’est un bon premier pas pour Apple dans le monde du gaming.

Source : The Verge

