Smartphone : le Sénat autorise l’activation à distance de la caméra et du micro

La mesure controversée a été acceptée en première lecture.

La surveillance à distance s’intensifie. Ce mercredi 7 juin, la proposition de loi de justice portée par le garde des Sceaux a été examinée par les sénateurs.

L’article 3 de ce texte entend en effet permettre l’activation de micros et caméras pour capter son et images via des smartphones dans le cadre d’affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée.

La mesure est assez critiquée, l’Observatoire des libertés du numérique (OLN) dénonce par exemple une “surenchère sécuritaire” qui transformerait les objets connectés en potentiel “mouchard”. Des élus de gauche ont pour leur part tenté de supprimer totalement ou partiellement des dispositions jugées “disproportionnées“.

Source : FranceInfo

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox