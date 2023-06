Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite et c’est pas sorcier

Avis aux fans de l’émission “C’est pas Sorcier”, une chaîne gratuite dédiée débarque sur la plateforme AVOD incontournable du moment.

Après Just Tattoo of Us, One Piece et Pride Party, Pluto TV lance une nouvelle chaîne baptisée « C’est pas Sorcier ». Vous l’avez compris, vous retrouverez les épisodes de l’émission culte de science et découverte.À bord de leur camion laboratoire, Fred et Jamy vous emmènent dans des sites insolites pour vous expliquer le monde qui nous entoure.

A noter qu’une chaîne C’est Pas Sorcier TV est disponible sur les Freebox, Livebox d’Orange et Bbox de Bouygues Telecom.Disponible notamment sur les Freebox Pop, mini 4K et Apple TV, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global propose aujourd’hui une centaine de chaînes thématiques diverse et variés. Le service propose également une catégorie à la demande donnant à un catalogue de plus de 1000 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox