OQEE Ciné : les abonnés Freebox accèderont à de nouveaux contenus gratuits le 9 juin

A La Recherche du Bonheur, Gothika, Annie, sex Academy et Masters Of Sex débarquent sur Oqee Ciné

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Vendredi 9 juin ne dérogera pas à la règle, Free enrichira une nouvelle fois le catalogue de sa plateforme. Au programme 4 films et une série. Will Smith tentera de devenir heureux et courtier, et pourra compter sur l’amour de son fils dans A La Recherche du Bonheur.

On se rafraichira la mémoire avec Gothika le thriller fantastique américain réalisé par Mathieu Kassovitz, au casting XXL (Halle Berry, Robert Downey Jr, Penelope Cruz). Une psychiatre qui traite les femmes psychopathes se réveille, amnésique, dans l’une des cellules de l’institution qui l’emploie, accusée du meurtre de son mari.

Etre une orpheline détestée par la mauvaise personne et rencontrer un milliardaire, cela peut changer radicalement votre vie, Annie vous le montrera dans le film musical éponyme.

Et quoi de mieux qu’une vieille comédie américaine lorsqu’on ne veut pas faire travailler ses méninges ? Oqee Ciné vous proposera Sex Academy, un film dans lequel le footballeur le plus populaire d’un lycée prend le pari insensé de transformer une artiste pas très jolie, en une reine de bal.

Et pour réellement finir en beauté, les deux premières saisons de Masters Of Sex vous propulseront dans les années 50 au beau milieu d’une étude complexe sur le comportement humain et son rapport à la sexualité à travers un duo de choc : le peu bavard Dr William Masters et une jeune mère de famille, plutôt libérée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox