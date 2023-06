Free ouvre une seconde boutique dans la même ville à quelques mois d’intervalle

Free annonce l’ouverture dès aujourd’hui de son second Free Center à Nancy.

7 mois après une première ouverture en plein centre-ville de Nancy à côté des enseignes de SFR, Bouygues Telecom et Orange, Free récidive dans la préfecture de Meurthe-et-Moselle en annonçant ce 7 juin l’inauguration de son second Free Center, au sein du centre commercial Cora Houdemont.

Il faut toutefois préciser que le premier espace destiné aux Freenautes a été ouvert il y a plus de 12 ans à Nancy. En effet, l’association Univers Freebox proposait et ce même avant le lancement des Free Center, un accueil d’entraide pour les abonnés Free au coeur de cette ville de plus de 100 000 habitants. Ceci explique pourquoi l’opérateur n’y avait jusqu’à présent pas implanté de boutique. Il en compte aujourd’hui 203.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox