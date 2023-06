Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel découvre la réalité, Free ne comprendra jamais certains comportements

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Plus actif qu’à l’accoutumée sur Twitter, Xavier Niel ne manque pas d’humour. Si son ambition depuis 20 ans est “de proposer internet pas cher pour que tout le monde puisse communiquer librement et apprendre et créer plein de truc”, la réalité est bien différente pour certains ! “Mes premiers hentai c’est grâce à Xavier Niel” a lancé la semaine dernière un twittos, de quoi faire réagir le fondateur de Free.

Mon ambition depuis 20 ans : proposer internet pas cher pour que tout le monde puisse communiquer librement et apprendre et créer plein de trucs 🤩 La réalité : https://t.co/L1jxxBhSPd — Xavier Niel (@Xavier75) June 7, 2023

A la question de savoir s’il existe un tweet que vous essayez de comprendre en vain jusqu’à aujourd’hui, Free répond ça :

Comme tous les opérateurs, Free a un certain égo, son CM aussi ! Est-ce si hilarant de confier être abonné à Free Mobile. Le réseau d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui.

Quand vous me dites que vous payez votre forfait 40€/mois pour 50Go désolé mais je peux pas m'empêcher de rire — Free (@free) June 8, 2023

On met ça là : Oqee, signifie “Où vous voulez et Quand vous voulez” avec les deux ee de Free. Un peu tiré par les cheveux mais quand on le sait, cela prend sens.

Le nom de l'appli #OQEE de @free : quelqu'un a compris ce nom ? C'est pour OK ? Oki ? Rien compris. Ça me bouffe légèrement. pic.twitter.com/xWp9DUpiQs — Il NA(comprisque)DAL (@ilnariencompris) June 7, 2023

L’ADSL et le réseau cuivre, c’est bientôt fini à Caudry dans le sud du département du Nord en région Hauts-de-France. Le maire informe à sa manière les riverains !

