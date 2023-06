Freebox Files : le lecteur vidéo évolue pour tous sur iOS et Android

Lire des formats non supportés par Freebox Files est désormais possible grâce à une nouvelle fonctionnalité “Lire avec”.

Après une semaine de test en version bêta, l’application officielle Freebox Files se met à jour aujourd’hui dans sa version 1.9 grand public à la fois sur iOS et Android.

Comme prévu, une nouveauté est au programme. Le lecteur vidéo évolue et permet désormais de lire facilement une vidéo non lue par Freebox Files avec une application compatible installée sur votre smartphone. Lorsque le format n’est pas supporté, il suffit de cliquer sur “Lire avec” lorsque vous essayez de lancer la vidéo souhaitée. On vous conseille alors d’avoir téléchargé au préalable une application comme VLC, laquelle vous permettra de lire le contenu directement depuis Freebox Files.

La stabilité a également été améliorée d’un point de vue global, des corrections diverses ont été apportées afin que les abonnés Freebox profitent pleinement des fonctionnalités proposées par l’app.

Freebox Files permet de lire des contenus depuis n’importe où comme faire défiler les photos de vos dernières vacances, lancez vos meilleures vidéos et écoutez vos albums préférés en boucle. En somme c’est l’application incontournable pour gérer facilement depuis son mobile tous les fichiers contenus surle disque dur d’une Freebox Révolution et Delta ou sur tout espace de stockage connecté à une Freebox Pop et mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox