C’est cadeau : une nouvelle chaîne française offerte tout ce mois de juin sur Freebox TV

Un bonne dose de nostalgie sur Freebox TV.

Les légendes de la musique des années 60 à 90 c’est sur Melody TV. Et la chaîne est en clair dès maintenant et durant tout le mois de juin sur le canal 262 de Freebox TV.

Melody TV propose des programmes musicaux mais également diffuse les émissions cultes de la télévision française. Et si elle est offerte ce mois de juin sur Freebox TV c’est, entre autre, parce qu’elle propose une programmation spéciale à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin, La chaîne vous propose de célébrer toutes les musiques et durant toute une semaine. Elle vous offre vos billets pour une farandole de concerts, de l’Italie avec Umberto Tozzi et Toto Cotugno jusqu’à l’Angleterre de Queen et Phil Collins en passant par l’Espagne d’Enrique Iglesias :

Musicalmente – Claudja Barry du 20.12.1978

Samedi 17 juin à 21h50 – 42 minutes

Les Beach Boys à l’Olympia du 26.12.1969

Lundi 19 juin à 20h50 – 101 minutes

Umberto Tozzi à Vina del Mar de 2004

Lundi 19 juin à 22h30 – 28 minutes

Chorus spécial Police du 23.12.1979

Mardi 20 juin à 20h50 – 33 minutes

Toto en concert à Vina del Mar du 20.02.2004

Mardi 20 juin à 21h30 – 57 minutes

Follies: Queen à Bruxelles du 17.02.1979

Mercredi 21 juin à 21h50 – 33 minutes

Earth wind and Fire à Vina del Mar du 20.02.2008

Mercredi 21 juin à 22h40 – 75 minutes

Musicalmente – Domenico Modugno du 07.01.1981

Jeudi 22 juin à 20h50 – 64 minutes

Video killed the radio star – Blur de 2013

Jeudi 22 juin à 21h50 – 22 minutes

Les enfants du Rock Genesis à Dallas du 24.03.1984

Vendredi 23 juin à 20h50 – 26 minutes

Pour bénéficier de cette mise au clair et découvrir les programmes de Melody TV, vous n’avez aucune manipulation à réaliser, il suffit de vous rendre sur le canal 262 de Freebox TV, dès maintenant et jusqu’à la fin du mois de juin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox