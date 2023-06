Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour leur présenter un service sécurisant offert pendant 1 mois

Free promeut actuellement l’offre McAfee Sécurité lancée en février à destination des abonnés Freebox. L’occasion de la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas.

“Assurez votre sécurité et celle de toute votre famille, sur internet avec la solution McAfee Sécurité”, dans un nouveau courriel envoyé à ses abonnés Freebox, Free fait la promotion de l’offre McAfee Sécurité avancée proposée sur leur espace abonné depuis le mois de février. Celle-ci permet de protéger votre identité et la confidentialité de vos données sur tous vos appareils.

Proposée au tarif de 6,99€/mois avec 1er mois offert, sans engagement, cette solution est adaptée à la famille puisqu’elle permet de naviguer en toute sécurité sur 10 appareils.

A contrario de sa formule plus “light” à 4,99€/mois, cette solution a l’avantage de proposer un VPN illimité et de “protéger vos données personnelles et votre localisation des regards indiscrets mais aussi d’accéder aux réseaux Wi-Fi publics en toute sécurité avec bande passante illimitée”, précise l’opérateur. La protection antivirus, la surveillance du Dark Web (avancé), la gestion des mots de passe et le contrôle parental sont aussi inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox