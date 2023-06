5G : l’UE réfléchit à imposer l’interdiction de Huawei

Un tiers des pays de l’UE ont pris des mesures anti-Huawei. C’est trop peu selon le commissaire européen au marché intérieur qui pousse pour une interdiction obligatoire.

Certains gouvernements nationaux traînent les pieds sur la question et cela ne plaît pas. En réponse à certains pays membres dont les mesures se font toujours attendre, l’UE envisage d’interdire le recours à des fabricants à haut risque en matière de sécurité pour les réseaux 5G, a rapporté mardi le Financial Times. Dans le viseur, encore et toujours le groupe chinois Huawei.

Seul un tiers des pays de l’UE ont aujourd’hui interdit à Huawei l’accès à des infrastructures critiques malgré les recommandations formulées par Bruxelles pour exclure les fournisseurs à risque des investissements technologiques, a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, lors d’une réunion la semaine dernière. « C’est trop peu. Et cela expose la sécurité collective de l’UE », a-t-il martelé.

Depuis plusieurs années, les soupçons d’espionnage au profit de Pékin, relayés par le gouvernement américain sous Donald Trump, pèse sur le géant technologique qui a toujours rejeté ces accusations.

Depuis 2019, la question de l’utilisation des équipements du fabricant secoue ainsi le monde des télécoms. En conséquence, l’utilisation du matériel Huawei dans le déploiement des réseaux mobiles est désormais rigoureusement contrôlée en France. Ainsi, seuls Bouygues Telecom et SFR sont encore autorisés à en utiliser par l’Anssi, puisque la majorité de leur réseau 4G en est déjà équipé, et certaines zones sont tout simplement proscrites pour des raisons de sécurité. Les deux opérateurs ont été contraints par le gouvernement à désinstaller plusieurs milliers d’antennes dans certaines zones d’ici 6 ans.

Il est peu probable que de nouvelles règles imposant une interdiction interviennent avant la fin du mandat de cinq ans de l’actuelle Commission européenne en 2024.

