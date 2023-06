Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés mobiles sont enfin gâtés, ça bouge un peu sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Nouvelle version bêta de Freebox Files sur Android et iOS avec la possibilité de lire une vidéo non lue avec une autre app compatible.

La nouvelle Apple TV 4K débarque à prix Free pour les nouveaux abonnés Freebox (2,99€/mois pendant 48 mois). Plus d’infos…

Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais résilier en ligne leur abonnement en 3 clics, Free se conforme à une nouvelle loi.

Freebox Révolution, One et Delta : Free ajoute des dizaines de nouvelles radios, et il y en a pour tous les goûts. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour 1.9.15 de son répéteur WiFi et corrige un bug entraînant parfois la non détection de l’une des cartes wifi. Plus d’infos…

Le 30 mai est née “20 Minutes TV” sur le canal 30 de la TNT Francilienne mais également sur les Freebox (canal 910). Celle-ci se revendique comme une chaîne généraliste de proximité, dédiée aux divertissements et à l’actualité de l’Ile-de-France 24h sur 24. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux gratuits à récupérer sur PC : Mutation Nation et Sengoku 2. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance un booster 5 Go à 2,99€/mois sur son forfait à 2€. Il vous en coûtera ainsi 4,99€/mois avec les appels illimités et 6 Go depuis l’Europe et les DOM. Les abonnés Freebox en profiteront au tarif de 2,99€/mois seulement. Plus d’infos…

Free prend en compte la fidélité de ses abonnés mobile pour leur proposer des offres spéciales via Free Flex. Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau smartphone avec une autonomie surprenante pour son prix : le Moto e13 dans son coloris noir pour 109€ au comptant avec 64 Go de stockage. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une oeuvre culte débarque sur Pluto TV : One Piece. Plus d’infos…

Les abonnés à Netflix via Free, Canal+ etc… sont les plus impactés par la fin du partage de compte, impossible d’ajouter un abonné supplémentaire. Plus d’infos…

Découvrez les nouveaux films et séries gratuits que Free a ajouté vendredi sur OQee Ciné : Paul Blart, super vigile et Paul Blart 2, super vigile à Las Vegas, Desperado 2, Fenêtre secrète, The Shield, Rose et Noir. Plus d’infos…

Le pack Wb Family est temporairement indisponible sur la Freebox Pop et la version d’OQee sur le web. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox