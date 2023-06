La nouvelle Apple TV 4K débarque à prix Free pour les nouveaux abonnés Freebox

Un nouveau modèle intégrant la connectivité WiFi et Ethernet est désormais proposé lors d’une souscription à une offre Freebox.

Et toujours à un prix plutôt alléchant. Depuis juillet 2021, Free propose le player d’Apple pour remplacer ses décodeurs maisons sur ses offres Delta et Pop. Si le prix avait été augmenté en 2022, le modèle était pour sa part resté le même jusqu’à récemment.

En effet, c’est à présent la version comprenant une compatibilité WiFi et Ethernet, lancée en octobre 2022, qui est proposée à l’achat lorsque l’on s’abonne à une nouvelle offre Freebox. Il s’agit ici du modèle avec 128 Go de stockage, vendu chez Apple au prix de 189€. Une autre version, moins chère, avait été proposée en même temps par Apple comprenant uniquement la compatibilité WiFi. Parmi les changements par rapport au modèle précédent, on compte notamment une puce A15 Bionic équipant les iPhone 13, 13 Pro et 14 ainsi qu’une compatibilité avec le HDR10+.

Le tarif pour les abonnés Freebox reste inchangé, avec un paiement de 2.99€/mois pendant 48 mois pour atteindre 143.52€ au total, soit plus de 40€ d’économies par rapport au prix de vente chez Apple. Notez également qu’il est possible à tout moment de procéder au paiement total de l’achat, le player devient alors votre propriété.

Une bonne nouvelle donc, d’autant plus que l’offre n’était plus disponible depuis plusieurs semaines. À noter cependant, pour l’heure le player n’est toujours pas proposé en multi-TV pour les abonnés existants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox