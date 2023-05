Freebox : l’offre Apple TV 4K de Free est indisponible depuis de longues semaines pour les nouveaux abonnés et les actuels

“Bientôt de retour”, mais quand ? Opter pour l’Apple TV 4K chez Free est aujourd’hui impossible.

Les problèmes de stock chez Free deviennent une fâcheuse habitude. A l’heure où les migrations vers une offre supérieure sont quasi-impossibles pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K ,et ce depuis de nombreux mois, l’Apple TV 4K proposée aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta mais aussi en Multi-TV pour tous les clients actuels, l’est aussi.

Retiré temporairement des offres de Free en début d’année, le boîtier de la marque à la pomme avait fait son retour en février d’abord pour les nouveaux abonnés, puis en Multi-TV. Tout portait alors à croire que l’opérateur rencontrait des problèmes de stock en privilégiant les nouvelles souscriptions.

Mais depuis plusieurs semaines, bis repetita, de quoi susciter un certain mécontentement chez les prospects ou clients actuels désireux de profiter de cette offre qui rappelons-le est affichée à 2,99€/mois pendant 48 mois, soit 143,52€ pour tout achat en tant que player principal, et à 6,99€/mois pendant 24 mois (soit 167,76€ ) pour les abonnés souhaitant se l’offrir en tant que player secondaire. A chaque indisponibilité, l’opérateur se fend d’un message : “Bientôt de retour”.

Impossible de choisir l’Apple TV 4K chez Free depuis plusieurs semaines… Quand va-t-elle être de nouveau disponible à la commande ?! @Freebox @free — matthias (@matthiasfqt) May 21, 2023

L’Apple TV 4K proposée est la version 2021. Certains préfèreront sans doute s’offrir la mouture 2022 plus puissante avec sa nouvelle puce A15 Bionic, et le HDR10+ dont le prix s’élève à 169€, la firme de Cupertino ayant décidé de revoir à la baisses ses prix. La promo Free apparaît de facto donc moins attractive.

Alors aujourd’hui il est toujours indisponible de prendre l’Apple TV 4K en multi-TV, mais surtout même les nouveaux clients ne peuvent plus la prendre ! https://t.co/KHIvXnHG4C pic.twitter.com/2pYKRKY1DL — Tiino-X83 (@TiinoX83) May 6, 2023

Le service Multi-TV de Free vous permet de disposer d’un boîtier TV supplémentaire afin de visionner vos programmes TV et streaming sur un autre téléviseur de votre logement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox