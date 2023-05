Clin d’oeil : 3 tonnes de cuivre volées sur le réseau d’Orange, un multirécidiviste condamné à 30 mois de prison

Interpellé en mars dernier, un homme de 48 ans a été jugé la semaine dernière pour vol de cuivre.

Dans le Limousin, plusieurs vols de câbles téléphoniques sont observés ces derniers mois. La faute à un homme qui a été interpellé en mars dernier par la brigade de la gendarmerie de Limoges, qui aurait opéré dans six départements, dont la Haute-Vienne et la Creuse. Le total de son butin : près de trois tonnes de cuivre issues de vingt-cinq faits de vol avec destruction et dégradation, pour un préjudice de plus de 82 000€ pour Orange, l’opérateur en charge du réseau cuivre.

Le prévenu est déjà connu de la justice, puisqu’il a déjà écopé de huit mois de prison l’année dernière après avoir volé des câbles aériens. La justice réclamait alors trois ans de prison avec un maintien en détention, mais lors de sa comparution, la sentence est tombée : 30 mois de prison ferme, la saisie de trois de ses véhicules et une condamnation à payer 77 547€ à Orange ainsi que 500€ pour atteinte à l’image de l’opérateur.

Source : France 3

